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Temblor en la zona centro-norte del país: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4.0 se registró en la mañana de este lunes en la zona centro-norte, cuando el reloj marcaba las 07:45 horas, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 29 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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