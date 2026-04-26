Gabriel Boric es captado en relajado paseo familiar en una plaza y desata ola de comentarios: "Se le olvida que fue presidente"
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El expresidente Gabriel Boric volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video que muestra un paseo familiar en una plaza, instancia que generó una ola de comentarios entre usuarios.
En el registro, difundido durante las últimas horas en redes, se ve a Boric compartiendo junto a su hija Violeta, su pareja Paula Carrasco y el hijo de esta última, en un ambiente relajado y cotidiano.
El video
Durante la jornada, se observa al exmandatario utilizando juegos infantiles y colgándose de estructuras junto a su familia, en escenas marcadas por la tranquilidad y cercanía con quienes lo acompañaban.
Incluso, en medio del paseo, un hombre que transitaba en bicicleta junto a un niño detuvo su trayecto para acercarse hasta Boric y pedirle una fotografía, momento que también quedó registrado en el video viral.
Las imágenes rápidamente provocaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios comentaron frases como "siento que se le olvida que fue presidente", otros aseguraron que "se le extraña" y destacaron verlo disfrutando de una rutina familiar tras dejar La Moneda.
Desde que terminó su mandato el pasado 11 de marzo, Boric ha mantenido un perfil público más bajo, por lo que cada aparición suya suele captar atención.
Leer más de
