"Nos mintieron en la cara": Subsecretario de Seguridad arremete contra Boric por la lucha contra el crimen organizado

21 abr. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, lanzó duras críticas contra el Gobierno anterior de Gabriel Boric y aseguró que se incumplieron promesas clave en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En declaraciones a Radio Duna, la autoridad sostuvo que la actual administración está avanzando con medidas concretas y acusó que en los años previos hubo anuncios que no se materializaron.

"Nos mintieron en la cara"

Jouannet apuntó directamente al manejo del Gobierno pasado en seguridad, asegurando que se prometieron refuerzos policiales que finalmente no se concretaron.

"Nos mintieron en la cara. El Presidente Boric dijo el 1 de junio de 2024 que iba a formar 800 carabineros extra y eso no es así, eso es falso", afirmó el subsecretario.

Además, aseguró que en las últimas semanas la actual administración ha avanzado más que en los cuatro años anteriores en esta materia.

Defensa del plan del actual Gobierno

De paso, la autoridad de Gobierno destacó el acuerdo entre Chile y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional, señalando que contempla apoyo tecnológico del FBI y herramientas operativas para fortalecer a las policías.

"Este Gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado. Lo que vamos a hacer es potenciar las policías nuestras para derrotar esto", sostuvo.

También afirmó que existen metas definidas por la administración actual y que estas "se van a cumplir", insistiendo en que la estrategia en seguridad va más allá del discurso.

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