Gobierno confirma que pedirán las "medidas más gravosas" para detenidos por ataque a ministra Lincolao

20 abr. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó la detención de tres personas —dos hombres y una mujer— por su presunta participación en el ataque contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien fue agredida hace unas semanas en la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia.

La secretaria de Estado valoró el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público y anunció que el Gobierno pedirá las medidas cautelares más severas en la audiencia de formalización de este lunes.

Gobierno pedirá cautelares más gravosas

Steinert recordó que el Ministerio de Seguridad ya presentó una querella por atentado contra la autoridad y confirmó que se harán parte del proceso judicial.

"El Ministerio de Seguridad interpuso la querella, vamos a ser partes y concurrir a la audiencia el día de hoy, a fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas", adelantó.

"La violencia nunca es aceptable"

En sus declaraciones, Steinert explicó que el Ejecutivo respalda las manifestaciones pacíficas, pero marcó distancia total frente a episodios violentos.

"Como Gobierno, estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas a través de la violencia", sostuvo.

Además, remarcó que "la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista y cualquiera sea la demanda".

Detenidos son estudiantes

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad, los tres imputados corresponden a estudiantes de la Universidad Austral y serán formalizados durante esta jornada por el delito de atentado contra la autoridad.

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