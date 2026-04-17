¿Cómo Ximena Lincolao consiguió el tercer patrimonio más alto entre los ministros?

17 abr. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días, el portal InfoProbidad hizo públicas las declaraciones de patrimonio de los ministros del Gobierno de José Antonio Kast, en las cuales quedaron manifestadas las propiedades y fortunas de los miembros del gabinete

Como era de esperarse, debido a sus trayectorias empresariales, los mayores patrimonios corresponden al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; con US$100 y US$80 millones, respectivamente.

Sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, quien se transformó en la tercera secretaria de Estado con el patrimonio más alto al reportar una fortuna de US$ 60 millones.

De migrar con US$500 a una fortuna de US$60 millones

De acuerdo al Diario Financiero (FA), la ministra Lincolao creció en la comuna de Maipú, estudió en un liceo público y estudió Pedagogía en Castellano en la Universidad de La Serena. Tras esto, el año 1997, emigró a los Estados Unidos con solo US$500, unos 438 mil pesos al cambio de hoy.

Durante sus primeros años en Norteamérica desempeñó diferentes trabajos, incluso como mesera o haciendo aseo, pero su trayectoria profesional se comenzó a consolidar cuando en 2007 fue parte del equipo de transición encargado de administrar las escuelas públicas al inicio del mandato del alcalde Adrian Fenty en Washington D.C.

Su carrera en el aparato público estadounidense siguió avanzando y en el año 2009 fue mencionada en documentos oficiales como directora interina del Departamento de Parques y Recreación del gobierno del Distrito de Columbia, pese a que posteriormente el concejo municipal rechazó su nombramiento definitivo.

El DF también reportó que la ministra participó en la creación de BuildWithine, una plataforma tecnológica con inteligencia artificial orientada a la gestión de programas de aprendizaje técnico, en la cual hasta hoy mantiene participación como socia.

En cuanto a sus activos, Ximena Lincolao declaró un total de cuatro propiedades: tres en Chile, en las comunas de Coquimbo, Ñuñoa y La Reina, además de una casa avaluada en US$2,03 millones en McLean, Virginia, uno de los suburbios más exclusivos en los alrededores de la capital estadounidense.

En la declaración de la ministra de Ciencia no figuran pasivos, vehículos ni participación en sociedades en Chile.

A esta trayectoria pública y empresarial se suman también algunas inversiones en criptomonedas. El año 2021, Lincolao participó en el podcast George Talks Business de la George Washington University, en donde reveló una inversión "hace tiempo" en Ethereum, reconociendo que le hubiera gustado invertir más.

Todo sobre Ximena Lincolao