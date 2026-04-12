Cadem: 52% de los encuestados considera que el primer mes del Gobierno de Kast fue "peor de lo que esperaba"

12 abr. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 12 de abril se centró en la evaluación al primer mes del Gobierno de José Antonio Kast. Además, la consulta registró un rechazo categórico a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia.

Primer mes de Kast: "Peor de lo que esperaba"

Respecto a la evaluación presidencial, la encuesta muestra que la aprobación y desaprobación del Presidente de la República se mantuvieron en el mismo nivel si solo se consideran los datos publicados el pasado domingo 5 de abril.

Así entonces, sin considerar la encuesta que se publica a mitad de semana (actualmente Cadem tiene dos entregas semanales), el mandatario mantuvo su desaprobación en el 53% y su aprobación en el 42%, los mismos números que se entregaron el domingo pasado.

Tras esto, Cadem quiso conocer la evaluación global del primer mes de Gobierno, el cual se cumplió ayer sábado 11 de abril, mostrando que la mayoría de las personas que participaron de la consulta reprocharon la "instalación" del Ejecutivo.

Ante la pregunta "En este primer mes, ¿Ud. Piensa que el gobierno del Presidente Kast ha sido…?", los encuestados respondieron de la siguiente forma:

La mayoría de estos, con un 52%, se inclinó por la opción "peor de lo que esperaba", un 33% optó por "igual como lo esperaba", un 14% se decantó por la alternativa "mejor de lo que esperaba", mientras que un 1% no respondió esta interrogante.

Rechazo categórico a la agresión a ministra Lincolao

En cuanto a la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en la región de Los Ríos, la aplastante mayoría de los encuestados reprochó categóricamente la situación.

"En general, ¿qué tan grave considera usted este hecho?", fue la consulta en la que un 79% señaló que se trataba de algo "muy o bastante grave", en contraste con el 19% que dijo que era algo "poco o nada grave" y el 2% que no respondió.

Pero la cuestión no quedó allí, ya que Cadem quiso conocer respecto a la "naturaleza" de esta agresión, que según los participantes se debió a "una acción organizada con motivación política" (46%), "una manifestación estudiantil que se desbordó" (42%), "un acto de violencia aislado" (8%).

En cuanto a los posibles castigos para los responsables, un 70% se mostró a favor de "expulsar a los estudiantes que destruyeron infraestructura y mobiliario" y un 67% apoya "expulsar a los estudiantes que buscaron agredir físicamente a la ministra".

A esto se suma un 62% de apoyo favorable a que "se le revoque el acceso a gratuidad universitaria a cualquier estudiante que sea culpable de actos de violencia" y un 50% a favor de "expulsar a los estudiantes que insultaron a la ministra".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 154 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 72,8% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.380 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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