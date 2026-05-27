Hasta 15 horas sin servicio: Las cuatro comunas que tendrán cortes de agua este jueves en la RM

27 may. 2026 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados de este jueves 28 de mayo, lo que provocará que una parte de sus clientes queden sin suministro de agua por algunas horas.

Según informó el organismo, son cuatro las comunas afectadas, entre las que figuran Las Condes, Vitacura, Conchalí y Renca.

En más de un caso, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta 15 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales dela empresa.

Las comunas que tendrán cortes de agua este jueves 28 de mayo

Las Condes 15:00 horas del jueves a 01:00 horas del viernes

Vitacura 15:00 horas del jueves a 6:00 horas del viernes

Conchalí 15:00 del jueves a 6:00 horas del viernes

Renca 15:00 horas del jueves a 01:00 horas del viernes

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