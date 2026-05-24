Corte de agua en ocho comunas de Santiago: Empresa responsable reporta "incidencias" en la reposición

24 may. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas Andina entregó información por el corte de agua que afecta a 8 comunas de Santiago y que comenzó el pasado viernes.

Se esperaba que el servicio estuviera totalmente restablecido este domingo a las 08:00 horas, pero desde la empresa entregaron información desde sus redes sociales, reportando “incidencias”.

¿Qué dijo Aguas Andinas?

“Debido a incidencias en la parte final de los trabajos en un tramo de la red de distribución que se comenzó a intervenir el viernes 22 de mayo, el restablecimiento del servicio está siendo de forma gradual”, se señaló en su cuenta de X.

Enseguida se expuso que “La Granja, La Florida y La Pintana ya cuentan con suministro normal desde las 01.00 horas, mientras que el resto de las comunas impactadas irá recuperando el servicio hacia el mediodía”.

Para cerrar, se reportó que “ante dicho escenario la compañía trabaja en completa coordinación, tanto con la SISS, autoridades regionales y los municipios involucrados, manteniendo operativos 72 puntos de abastecimiento alternativo y 20 camiones aljbes”.

Cabe recordar que las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

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