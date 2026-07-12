"Otro nivel de belleza": Viviana Nunes sacó aplausos con su participación en el jurado de Miss Universo Chile

12 jul. 2026 - 23:51 hrs.

Si bien el foco está en las 29 aspirantes que quieren llegar a las semifinales de Miss Universo Chile, Viviana Nunes, una de las integrantes del jurado durante el show, se robó las miradas y llegó a ser trending topic en redes sociales.

Tras su presentación por parte de Julio César Rodríguez, la exmodelo recordó su paso por el concurso, rememorando que quedó en segundo lugar, logrando quedar en la retina del público nacional, ya que tenía una incipiente carrera pública.

La también animadora será la presidenta del jurado durante las tres jornadas de competencia, es decir, continuará en las semifinales y la gran final.

Debido a su participación, los usuarios de redes sociales recalcaron la belleza de Nunes, quien a sus 64 años decidió ser parte de quienes decidirán el futuro de la competencia. "Se pasó", "Podría hacer un programa cons sus tips de belleza", "Otro nivel de belleza" y "muchas quisieran verse así de bella y natural", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la plataforma X (antes Twitter).

Revisa los comentarios

Quedé en shock! Se pasó Viviana Nunes !!! Denle la corona a ella y listo #MissUniversoChile https://t.co/BVbkzTnTRL — Ro Burgos (@Ro_BurgosF) July 13, 2026

Viviana Nunes podría hacer un programa hablando de sus tips de belleza #MissUniversoChile se mantiene demasiado linda — Cecilia 🇨🇱☀️ (@Cecialcayaga) July 13, 2026

Muchas quisieran verse así de bella y natural a los 64 como Viviana Nunes #MissUniversoChile pic.twitter.com/VMVQzHIg7D — Tendencias y Tuits Chile (@PorqueTChile26) July 13, 2026

Viviana Nunes con 0 arrugas: me dobla edad (exactamente) y yo tengo más signos de vejez 🙃#MissUniversoChile — Isi (@Isi_Whites) July 13, 2026

¿Cómo elegir a la favorita?

De las 20 candidatas que pasarán a la semifinal, 18 lo harán tras las pruebas del jurado y 2 podrán decir presente gracias al voto del público.

Para hacerlo, puedes utilizar su celular y mandar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 3338.

La otra opción es hacerlo mediante el siguiente link.

Miss Universo Chile en vivo

Para ver la fase preliminar de Miss Universo Chile puedes seguirla en vivo acá.

Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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