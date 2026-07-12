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Robos de camiones: Así operaba la banda que sembró temor en las autopistas

12 jul. 2026 - 23:15 hrs.

Mega Investiga accedió a la investigación que permitió desarticular una banda dedicada al robo de camiones. Los delincuentes grababan sus propios asaltos y coordinaban los ataques en autopistas.

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