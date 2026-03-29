Encuesta Cadem: Mara Sedini y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados, y aprobación de Kast sigue cayendo
- Por Paula Lepe
La edición de este domingo de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó una nueva baja en la aprobación del Presidente José Antonio Kast y estableció que Mara Sedini y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados del gabinete.
Evaluación de ministros
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, obtuvo un 42% de aprobación y 51% de desaprobación en la cuarta semana de marzo. Quien le sigue entre los ministros peor evaluados es el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, con 44% de aprobación y 50% de desaprobación.
Los ministros más conocidos del gabinete son Ximena Rincón (84%), Natalia Duco (80%) y Mara Sedini (78%).
Aprobación del Presidente Kast
Al evaluar la conducción del Presidente Kast, su aprobación vuelve a caer 4 puntos y alcanza el 43%, mientras que su desaprobación llega a 51% (+2pts).
Percepción del alza de bencinas
Consultados sobre la decisión del Gobierno de subir $370 en bencinas y $580 en diésel, 60% cree que era evitable y 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual vs. el 22% que afirma que era mejor hacerlo inmediatamente.
El 44% piensa que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos, mientras que quienes creen que el Estado enfrenta una situación económica crítica, retrocedieron de 33% a 25%.
Candidatura de Bachelet a la ONU
En otros resultados, 45% está de acuerdo con la decisión del Presidente Kast de retirar su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. El mismo porcentaje está en desacuerdo.
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