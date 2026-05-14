Temblor se registra en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro

14 may. 2026 - 00:02 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles 13 de mayo, a las 23:47 horas, un temblor de magnitud 3,7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 40 km al noroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 102 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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