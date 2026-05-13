Proyecto Reconstrucción Nacional: Ministro Quiroz acusó a diputados de emitir "seguidilla de afirmaciones y frases ignorantes"

13 may. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso debate se desarrolla este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados durante la votación en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

En medio de la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, emplazó duramente a parlamentarios de oposición presentes en la instancia, cuestionando los argumentos utilizados para rechazar parte de la iniciativa.

Quiroz acusó afirmaciones "ignorantes"

Durante su intervención, el secretario de Estado aseguró que algunas declaraciones realizadas en la comisión lo obligaron a responder públicamente.

"Me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas me obligan a explicarlo y, por último, en beneficio de quienes estén mirando por la televisión", sostuvo.

Cruce con Irací Hassler

El ministro también protagonizó un intercambio con la diputada Irací Hassler (PC), luego de que la parlamentaria criticara el contenido del proyecto.

"Hacer una precisión de lenguaje que la diputada Hassler acaba de decir, que de manera irresponsable este proyecto está beneficiando a las personas más ricas del país, y citó en su misma frase al Fondo Monetario y al Consejo Fiscal Autónomo, expresiones que nunca expresaron tal como los señaló ella", afirmó Quiroz.

Cabe consignar que la discusión en la comisión de Hacienda debiese terminar durante la madrugada del jueves.

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