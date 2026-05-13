Contribuciones y costo de la vida: Estas son las principales peticiones de los alcaldes de oposición en carta enviada a Kast

13 may. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Previo a la reunión que sostendrán este miércoles en La Moneda con el presidente José Antonio Kast, alcaldes y alcaldesas de oposición hicieron llegar una extensa carta al Mandatario en la que plantearon sus principales preocupaciones sobre seguridad, financiamiento municipal, educación, programas sociales y el costo de la vida.

En el documento, las autoridades comunales cuestionaron que el Gobierno haya separado las reuniones entre alcaldes oficialistas y de oposición. “Manifestamos nuestro rechazo a hacer dos reuniones distintas de alcaldes y alcaldesas, separándonos por nuestro domicilio político; históricamente en Chile el municipalismo es uno solo”, señalaron en la misiva.

Preocupación por el costo de la vida

Uno de los principales puntos abordados por los alcaldes fue el aumento del costo de la vida y su impacto en las familias y municipios. En la carta advirtieron que “el impacto inmediato de las alzas de los combustibles castiga severamente los presupuestos familiares y las actividades económicas que dependen de la movilidad cotidiana”.

Además, sostuvieron que el aumento en los costos también afecta directamente la operación de los municipios. “Esto golpea a las municipalidades debido al aumento de los costos en servicios tan sensibles como el retiro de los desechos domiciliarios, el patrullaje preventivo, la entrega de medicamentos y diversas inversiones públicas”, afirmaron.

Críticas a la eliminación de contribuciones

Otro de los puntos centrales de la carta apunta al impacto que tendría la eliminación de contribuciones para adultos mayores de altos ingresos en el Fondo Común Municipal (FCM). Los alcaldes aseguraron que la medida “beneficia exclusivamente al 30% de mayor patrimonio” y advirtieron sobre el efecto que tendría en comunas con alta dependencia del fondo.

“Las contribuciones no son un ‘arriendo’, sino el mecanismo directo que hace habitables nuestras comunas: pagan la iluminación de las calles, las ambulancias, los parques y la seguridad vecinal”, expresaron.

En el texto también señalaron que más de 175 comunas tienen una dependencia superior al 50% del Fondo Común Municipal y alertaron sobre el impacto financiero que tendrían las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Rechazo a cambios urbanos y recortes sociales

En la carta también manifestaron su rechazo a la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), acusando que la iniciativa debilita la planificación territorial comunal.

“Rechazamos categóricamente la reciente propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ya que constituye una amenaza que arrebata el control territorial a los municipios y debilita gravemente la planificación urbana comunal”, indicaron.

Junto con ello, cuestionaron los recortes en programas sociales y expresaron preocupación por eventuales disminuciones presupuestarias en áreas como educación, salud y reconstrucción.

“Resulta especialmente grave (...) la intención de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (Junaeb), el cual asegura la nutrición diaria de unos dos millones de estudiantes”, señalaron.

Educación y seguridad entre las inquietudes

Las autoridades comunales también pidieron no pausar los traspasos hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), advirtiendo que la paralización del proceso podría afectar el funcionamiento de los establecimientos educacionales.

“Intentar frenar o ‘pausar’ nuevos traspasos de establecimientos desde los municipios hacia los SLEP genera incertidumbre y retraso en las mejoras en términos de gestión educacional”, afirmaron.

En materia de seguridad, los alcaldes señalaron que no han visto una estrategia clara por parte del Gobierno. “La ausencia de un plan concreto en materia de seguridad es, sin duda, la principal deuda de la actual administración”, sostuvieron en el documento.

La carta concluye señalando la disposición de los alcaldes para dialogar con el Ejecutivo. “Estamos disponibles a conversar con el objetivo de avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, cerraron.