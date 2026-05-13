Niña de 8 años muere tras caer desde el piso 12 de un edificio en Santiago Centro

13 may. 2026 - 20:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una menor de edad murió la tarde de este miércoles tras caer desde el piso 12 de un edificio ubicado en la comuna de Santiago Centro, en la región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Teletrece de forma preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Tarapacá y San Diego, en pleno centro de la capital.

Tendría 8 años

La víctima fatal se trataría de una niña de 8 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba al interior del departamento junto a su madre al momento del accidente.

Aparentemente, la madre habría estado realizando trabajos en el dormitorio matrimonial al momento del fatal accidente.

Según pudo confirmar Meganoticias, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) para que investigue las circunstancias exactas del hecho.

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