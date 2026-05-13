Mujer provoca incendio para ocultar millonario robo a su expareja en Santa Cruz: Quiso despistar a policías con falsa denuncia

13 may. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue detenida por detectives de la Policía de Investigaciones de Chile en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins, tras ser acusada de provocar un incendio en su propio departamento con el objetivo de ocultar un millonario robo a su pareja.

El hecho quedó al descubierto luego de que la propia imputada denunciara que desconocidos habían ingresado al inmueble que compartía con su expareja, desde donde —según su versión inicial— habrían sustraído dinero en efectivo que la víctima mantenía guardado en dos cajas de seguridad bajo la cama.

Posteriormente, se originó un incendio al interior del departamento, emergencia que fue controlada oportunamente por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, evitando que el fuego se propagara.

Fue descubierta tras denunciar el siniestro

Tras diversas diligencias investigativas, que incluyeron declaraciones de la denunciante, la víctima, Bomberos y Carabineros, además del análisis de las evidencias dejadas por el incendio, se logró establecer que la propia mujer habría sustraído el dinero.

De acuerdo con la investigación, la imputada ocultó parte del monto en un zócalo ubicado sobre una ventana de uno de los dormitorios del departamento, emplazado en el cuarto piso del edificio. Posteriormente, con el fin de encubrir el robo, habría provocado el incendio rociando combustible sobre los muebles.

PDI

Durante la revisión del inmueble, los investigadores encontraron una bolsa con más de 12 millones de pesos en efectivo, procediendo a la detención flagrante de la autora del delito. Además, la mujer mantenía 1 millón de pesos adicional oculto en sus vestimentas.

La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.