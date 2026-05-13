¿Es posible que Venezuela se convierta en el Estado 51? El proceso legal de la propuesta de Trump

13 may. 2026 - 05:05 hrs.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el acercamiento de la diplomacia venezolana con la administración de Donald Trump, el presidente ha asomado con aparente humor la posibilidad de que la nación sudamericana pase a formar parte de Estados Unidos.

"¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto a qué se debe esta magia. ¿ESTADO, NÚMERO 51, ALGUIEN SE ACEPTA?", escribió Trump, en Truth Social, después de que el país derrotara a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Asimismo, en conversaciones con Fox News, el republicano volvió a plantear la idea de la estadidad venezolana.

“Acabo de hablar por teléfono con @realDonaldTrump... me dijo que está considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”, dijo John Roberts, de Fox, al respecto, por su cuenta de X.

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¿Es posible que Venezuela se convierta en el Estado 51?

A pesar de las insinuaciones de Donald Trump respecto a convertir a Venezuela en el Estado 51, el marco legal de esta decisión lo haría un tanto más compleja. De acuerdo a informes de NewsWeek, es posible, pero es poco probable que suceda.

La Constitución de los Estados Unidos, en su artículo IV, permite al Congreso admitir nuevos estados, comúnmente por medio de votación en la Cámara de Representantes y en el Senado, además de la firma del presidente.

Sin embargo, para llegar a este punto, el gobierno y la ciudadanía de Venezuela tendría que haber renunciado a la soberanía nacional y haber hecho la solicitud de admisión a los Estados Unidos.

¿Cómo suele ocurrir esta transición?

Basado en los antecedentes, suele ocurrir que los nuevos estados se han incorporado a la Unión desde territorios estadounidenses y no necesariamente desde países independientes extranjeros. Lo usual es que antes de ser estados, tengan gobierno local, población permanente y residentes de acuerdo con la anexión.

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