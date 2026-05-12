Se hizo viral como "el soltero más codiciado" en una valla publicitaria y ahora anunció su compromiso con otra imagen

12 may. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como una llamativa estrategia para encontrar pareja terminó en compromiso. Jeff Seeger, quien se hizo conocido como “el soltero más codiciado”, ya no está disponible.

En abril de 2025, el estadounidense decidió promocionarse con una valla publicitaria instalada sobre la Interestatal 10, en Luisiana, Estados Unidos. En ella aparecía su rostro junto a un mensaje directo: “¿Mujer soltera? ¡Aquí tienes una señal! Sal con Jeff”.

De una cita casual a una historia de amor

Pese a que cientos de personas veían a diario el anuncio, el amor llegó por otra vía: la aplicación de citas Hinge. Fue ahí donde Seeger, de 35 años, conoció a Robin Caronna, de 32.

Ambos se reunieron para almorzar en Prairieville, en un encuentro que terminó extendiéndose por 12 horas, pese a que inicialmente pensaban que sería mejor mantener una amistad.

"No quería deshacerme de ella", dijo Seeger a The Advocate al recordar su primera cita. "Nos fuimos conociendo poco a poco".

Jeff Seeger - Facebook

“Cuando lo sabes, lo sabes”

Para Caronna, la cita fue “súper relajada”, aunque hubo un detalle inesperado: durante ese encuentro descubrió que su acompañante era el hombre del cartel.

"Me gustaba que fuera ambicioso y tuviera sus propios negocios", dijo Caronna. "Estaba muy motivado. Era muy decidido. Eso era lo que más me gustaba de él".

El 2 de mayo, la relación dio un paso clave. Durante un viaje a Denver, Seeger la llevó a ver el amanecer y le propuso matrimonio.

"Fue perfecto", recordó Caronna. "Jeffrey se arrodilló y fue precioso. Me olvidé incluso de que estaba amaneciendo".

Un anuncio fiel a su estilo

La historia fue compartida también en redes sociales, donde Seeger acompañó un video de la pedida de mano con un mensaje.

“Estamos emocionados de pasar nuestras vidas juntos, amando, riendo, construyendo, creando recuerdos y dejando nuestro legado. Denver siempre será especial para nosotros, ¡también es donde nos convertimos en novios y ahora prometidos!”.

Y fiel a la estrategia que lo hizo viral, el compromiso también fue anunciado con otra valla publicitaria: “El soltero más nuevo e inelegible de Ascension”.

“¿Quieres casarte conmigo?” continuaba el cartel junto a dos fotos de la pedida de mano de la pareja. “¡Dijo que sí!”.