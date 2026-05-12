¿Qué pasa durante una entrevista con inmigración de Estados Unidos? Experto explica el paso a paso para que llegues preparado

12 may. 2026 - 13:05 hrs.

Las entrevistas con inmigración en Estados Unidos suelen ser uno de los pasos más importantes para quienes solicitan la residencia permanente por petición familiar o matrimonio.

El abogado migratorio Jonathan Shaw explicó que el proceso comienza incluso antes de entrar a la oficina de inmigración, por lo que recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes de la cita para evitar retrasos y tener tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad.

¿Qué pasa durante la entrevista con Inmigración de Estados Unidos?

Al llegar a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes deben presentar su notificación de cita y documentos de identidad.

y documentos de identidad. Después pasan por un control de seguridad similar al de un aeropuerto.

similar al de un aeropuerto. El personal toma una fotografía y realiza el registro biométrico , incluyendo huellas dactilares, antes de que la persona espere en la sala asignada hasta ser llamada por un oficial migratorio.

, incluyendo huellas dactilares, antes de que la persona espere en la sala asignada hasta ser llamada por un oficial migratorio. Una vez dentro de la oficina del oficial, el solicitante debe jurar decir la verdad durante toda la entrevista.

durante toda la entrevista. El funcionario revisa la información presentada en formularios y documentos del caso, especialmente en peticiones familiares o matrimoniales.

y documentos del caso, especialmente en peticiones familiares o matrimoniales. En muchos casos, el oficial hace preguntas sobre la relación, historial migratorio, direcciones, viajes y otros datos personales para verificar que toda la información coincida.

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De acuerdo con el manual oficial de USCIS, estas entrevistas permiten confirmar la elegibilidad del solicitante y detectar posibles inconsistencias, asimismo, la agencia también señala que el familiar patrocinador generalmente debe asistir a la entrevista en casos basados en matrimonio o familia.

Al finalizar, el oficial puede informar que el caso quedó en revisión, lo que significa que la decisión final podría tardar desde semanas hasta varios meses.

En algunos casos, USCIS solicita evidencia adicional si considera que faltan documentos o necesita aclarar información. También puede aprobar el caso directamente y enviar posteriormente la green card al domicilio del solicitante.

Para prepararse mejor, USCIS recomienda llevar originales de todos los documentos enviados previamente, incluidos pasaportes, identificaciones y pruebas de la relación familiar o matrimonial.

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