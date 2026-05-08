Trámites de inmigración para green card por matrimonio: señales que pueden levantar sospechas en la entrevista de USCIS

08 may. 2026 - 11:05 hrs.

El proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante matrimonio es uno de los más vigilados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que busca detectar posibles fraudes en las entrevistas.

Durante estas citas, los oficiales analizan el comportamiento y la coherencia de la pareja para determinar si la relación es genuina o fue creada solo con fines migratorios, detalla el abogado migratorio Sebastian Simon en su cuenta de Instagram.

¿Cuáles son las señales de alerta detectadas por el USCIS?

Entre las principales señales de alerta destacan las declaraciones contradictorias entre los esposos, ya que inconsistencias en respuestas sobre su vida en común pueden generar dudas inmediatas.

También levanta sospechas el hecho de que la pareja no viva junta o no pueda describir con precisión su hogar, lo que contradice la expectativa de convivencia típica en un matrimonio real.

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Otra señal importante es el desconocimiento de datos básicos del cónyuge, como su fecha de nacimiento, lugar de trabajo o rutinas diarias.

Asimismo, diferencias significativas de edad o matrimonios celebrados poco tiempo después de conocerse pueden ser considerados factores de riesgo, aunque por sí solos no determinan fraude.

El comportamiento durante la entrevista también influye: el nerviosismo extremo, las respuestas evasivas o llegar tarde pueden afectar la percepción del oficial.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el fraude matrimonial es un delito grave que puede derivar en la negación de la solicitud, procesos de deportación e incluso sanciones penales; por ello, las autoridades recomiendan presentar evidencia sólida de una relación auténtica, como documentos financieros compartidos, fotografías, contratos de vivienda y testimonios.

En sus guías oficiales, el USCIS enfatiza que cada caso se evalúa de forma individual y que el objetivo de la entrevista es confirmar que el matrimonio es legítimo, por lo que, prepararse adecuadamente, responder con honestidad y mantener coherencia en la información son factores clave para superar este proceso con éxito.

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