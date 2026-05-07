Trámites de inmigración para visas: ¿qué buscan los oficiales de inmigración cuando presentas tu negocio para aplicar a la E-2?

07 may. 2026 - 14:15 hrs.

Presentar un negocio para aplicar a la visa E-2 tiene su ciencia. Hay ciertos factores que influyen en la decisión de los oficiales de inmigración y que deben ser tomados en cuenta para la realización de estos trámites en Estados Unidos.

Más allá de recomendar ciertas categorías de negocio, los especialistas sugieren que hay que considerar los filtros por los que pasan estas aplicaciones cuando son revisadas por el oficial consular.

El abogado de inmigración, Oleg Gherasimov, sugiere que este tipo de visas no son solo de inversión. Según él, requieren que una empresa cumpla con un estándar legal específico y desconocer ese estándar podría ser perjudicial para el abordaje del proceso.

“Elegir un negocio sin entender ese estándar es uno de los errores más costosos que puede cometer un inversionista”, expresó Gherasimov. Sostuvo que hay preguntas principales que las autoridades consideran en estos casos.

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¿Qué buscan los oficiales de inmigración cuando se presenta un negocio para aplicar a la E-2?

Al estudiar las aplicaciones para visas E-2 los oficiales suelen hacerse tres preguntas principales:

¿Se trata de un negocio real y operativo, no de una inversión pasiva?: No puede ser una propiedad, un depósito o las acciones de una empresa. Esta fórmula de inmigración requiere una gestión activa, en una empresa que produce bienes o servicios y que se encuentra en medio del desarrollo y dirección.

¿La inversión es “sustancial” en relación con el costo total del negocio?: En estos casos se aplica la proporcionalidad, por lo que la cantidad que se invierte no se mide en dólares absolutos sino como un porcentaje de lo que cuesta el negocio para estar operativo. No se maneja un monto mínimo fijo, pero se valora que el capital invertido esté cerca del costo total de la empresa.

¿Se trata de un negocio no marginal?: Esta interrogante suele desmeritar muchas aplicaciones, pues estipula que el negocio debe ser capaz de generar más que ingresos suficientes para el sostenimiento propio y de la familia. Es necesario que tenga el potencial realista de hacer contribución económica y generar empleos para trabajadores estadounidenses.

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