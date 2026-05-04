Capacidad indispensable: Estados Unidos tiene un plan para reclutar y retener de forma "agresiva" a profesionales de la IA

04 may. 2026 - 14:15 hrs.

Profesionales de la Inteligencia Artificial podrían ser reclutados y retenidos de forma “agresiva” por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como parte de un esfuerzo por captar las capacidades indispensables de ésta área.

Según información oficial se trataría de una estrategia ampliada del Departamento de Defensa, que se orienta a aventajar al país en este mercado crucial para el mundo moderno. El proyecto recibe el nombre de Plan de Contratación y Desarrollo de Talento en IA y busca convertir al organismo en una "fuerza que prioriza la IA".

¿Cuáles son los aportes de la IA a la Fuerza Aérea?

"Los profesionales de IA poseen las habilidades, el conocimiento y la capacidad para convertir los datos en una ventaja operativa", expresó Susan Davenport, directora de datos e inteligencia artificial del Departamento de la Fuerza Aérea.

Los funcionarios califican como “crucial” esta experiencia para garantizar que el departamento cuente con la velocidad y las capacidades necesarias para la seguridad nacional y la competitividad global.

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"Estamos implementando una estrategia integral basada en tres áreas clave de resultados que se refuerzan mutuamente: reclutar talento de primer nivel; retener a nuestros expertos experimentados; y capacitar a nuestro personal para el combate del futuro", explicó Davenport.

¿En qué consiste el plan?

El planteamiento ordena al Departamento de la Fuerza Aérea simplificar los procesos de contratación e incorporación en el área. Asimismo, busca eliminar obstáculos innecesarios y agilizar las contrataciones. identificar incentivos financieros competitivos y aplicar la "Estrategia de Alineación de Misiones" para puestos esenciales de IA.

Para retener buscan combatir la complacencia de la fuerza laboral, minimizar la salida hacia la industria y crear un modelo que permita a los profesionales avanzar como expertos técnicos sin verse obligados a ocupar puestos de gestión tradicionales.

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