Trámites de inmigración: ¿por qué deberías tener un plan de emergencia familiar si eres migrante en Estados Unidos?

28 abr. 2026 - 14:15 hrs.

Tener un plan de emergencia familiar es crucial para los migrantes que viven en Estados Unidos. Los especialistas en trámites de inmigración precisan que estar preparados es fundamental para la seguridad y tranquilidad del hogar.

El tema cobra relevancia en el contexto del endurecimiento de las medidas contra la migración ilegal y la creciente tensión generada por la acción del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas del presidente Donald Trump.

El abogado Jonathan Shaw explica a través de sus redes sociales que el hecho de estar preparados podría hacer toda la diferencia para una familia en este tipo de situaciones. Si un miembro es detenido o enfrenta un problema legal, debe existir un plan tanto para los demás adultos del hogar como para los hijos.

A juicio de Shaw, las bases de ese plan de contingencia son tres:

Definir quién cuidará a los hijos en caso de detención.

en caso de detención. Tener los documentos importantes organizados y accesibles.

y accesibles. Asegurarse de que alguien de confianza sepa qué hacer de forma inmediata.

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La improvisación es un agravante

Shaw señala que los casos suelen complicarse cuando una persona es llevada a un centro de detención, se impide la comunicación y los familiares no saben qué hacer ni tienen los recursos legales a la mano. Describe situaciones en las que los niños deben buscar entre habitaciones y muebles los documentos de sus padres que son esenciales para el proceso legal. Por eso sugiere tener todos los documentos listos en una caja de fácil acceso.

El abogado compartió estas recomendaciones en el siguiente video:

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El representante de inmigrantes enfatizó que “lo peor no es el problema… es no estar preparado”.

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