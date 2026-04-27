Una mujer da a luz en pleno vuelo de Delta Air Lines a media hora de llegar a su destino

27 abr. 2026 - 21:33 hrs.

Una pasajera de Delta Air Lines dio a luz en pleno vuelo el viernes pasado, cuando el avión se encontraba a aproximadamente media hora de llegar a su destino en el noreste de Estados Unidos. La aerolínea confirmó el hecho este lunes y agradeció la intervención de la tripulación y de voluntarios médicos a bordo.

La mujer había embarcado en Atlanta en un vuelo de algo más de cinco horas con llegada prevista antes de la medianoche. El bebé —una niña, según medios estadounidenses— nació antes de que el avión aterrizara, lo que obligó a declarar una emergencia y a priorizar el descenso con destino a Portland.

La tripulación asistió a la madre junto a un médico y dos enfermeros que viajaban entre los 153 pasajeros del vuelo. El avión contaba además con dos pilotos y cuatro auxiliares de vuelo, quienes reciben formación específica para enfrentar este tipo de situaciones.

El aterrizaje se realizó sin contratiempos y los servicios de emergencia en tierra esperaban a la madre y la recién nacida al momento de llegar. El lunes, algunos medios publicaron fotos de ambas.

"Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland", señaló Delta en una declaración a la AFP, deseando "todo lo mejor a la nueva familia".

Cabe destacar que, a diferencia de otras aerolíneas que restringen el embarque a pasajeras en etapas avanzadas del embarazo o exigen certificados médicos, Delta no aplica ninguna de esas dos limitaciones, según su sitio web.

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