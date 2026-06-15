Santiago suma nueva preemergencia ambiental: revisa la restricción vehicular para este lunes 15 de junio

15 jun. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva jornada marcada por restricciones tendrá Santiago este lunes 15 de junio. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental, una medida adoptada ante las condiciones de ventilación previstas para la cuenca de la capital.

La medida se suma a otros episodios registrados durante este año. Con esta nueva declaración, la región Metropolitana acumula cuatro preemergencias ambientales y 12 alertas ambientales en 2026, en medio de jornadas donde la calidad del aire vuelve a instalar restricciones en distintos puntos de la capital.

Prohibición de calefactores a leña en la Región Metropolitana

La preemergencia ambiental trae consigo una serie de medidas obligatorias para reducir las emisiones contaminantes.

Entre ellas, se mantiene la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los equipos a pellets, en toda la región Metropolitana.

La restricción busca disminuir la emisión de contaminantes durante una jornada en que las condiciones de ventilación previstas podrían afectar la dispersión del aire en la cuenca de Santiago.

Restricción vehicular: qué autos no podrán circular

El lunes también habrá restricciones para distintos tipos de vehículos en la capital.

En el caso de automóviles, station wagons y similares sin sello verde, además de motocicletas inscritas antes de 2002, se mantiene la restricción permanente de circulación al interior del Anillo Américo Vespucio entre las 07:30 y las 21:00 horas, para todos los dígitos.

Fuera del Anillo Américo Vespucio, en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, la restricción afectará a los vehículos con patentes terminadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1, en el mismo horario.

En el caso de los automóviles con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, así como las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, la restricción regirá para las patentes terminadas en 8 y 9, entre las 07:30 y las 21:00 horas, en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Camiones, furgones y buses también tendrán restricciones

Las medidas también alcanzarán a vehículos de transporte de carga.

Para camionetas, furgones y camiones con sello verde, la restricción de circulación al interior del Anillo Américo Vespucio afectará a las patentes terminadas en 2 y 3, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

En el caso de los vehículos de carga sin sello verde, la medida regirá para las patentes terminadas en 6, 7, 8, 9, 4 y 5, dentro del mismo horario.

A esto se suman los buses de transporte privado remunerado de pasajeros, buses interurbanos y rurales sin sello verde, que no podrán circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 10:00 y las 16:00 horas, si sus patentes terminan en 6, 7, 8, 9, 0 o 1.

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