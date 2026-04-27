Repartidor que se subió a un Porsche huyendo de unos perros quedó libre de pagar los daños

27 abr. 2026 - 18:18 hrs.

Un repartidor en Alemania no tendrá que pagar más de 2.700 euros en reparaciones por los daños que causó al subirse al capó de un Porsche Cayenne tras ser sorprendido por tres perros, informó este lunes un tribunal de Múnich.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024 en Freising, cuando el trabajador —cuya identidad no fue revelada— saltó sobre el automóvil al abrirse la puerta de una vivienda y aparecer dos dálmatas y un perro mestizo. Los daños en el capó, consistentes en arañazos y abolladuras, superaron los 2.700 euros (cerca de 3.170 dólares).

El caso llegó a la justicia después de que el repartidor y su empleador se negaron a costear las reparaciones. El propietario del Porsche presentó fotos como prueba, pero el tribunal cuestionó su validez al detectar que las imágenes habrían sido tomadas meses después del incidente, y no inmediatamente tras lo ocurrido.

El fallo también estableció que el dueño de los animales tenía la responsabilidad de mantenerlos bajo control, especialmente considerando que sabía que un repartidor pasaría por su propiedad. Aunque el propietario del auto y un testigo aseguraron que los perros se encontraban a unos tres o cuatro metros del hombre y no actuaban de forma agresiva, el tribunal concluyó que el simple hecho de que ladraran y corrieran hacia él fue suficiente para generar un reflejo de huida.

Con este argumento, la justicia alemana dictaminó que el repartidor actuó de forma instintiva ante una situación de amenaza percibida, y que por tanto no debe responder económicamente por los daños ocasionados.



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