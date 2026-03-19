Joven de 15 años roba bus y recorre 150 kilómetros en Alemania: Su insólito motivo "romántico" sorprende

19 mar. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años fue arrestado por la policía alemana después de recorrer cerca de 150 kilómetros con un vehículo robado. El joven usó una llave universal para entrar en una empresa de transporte y llevarse un autobús.

Según el medio alemán Bild, lo detuvieron mientras conducía el autobús sin llevar identificación ni ningún documento que permitiera saber quién era. Al principio, se pensó que se trataba de un robo común, pero la razón era más bien “romántica”: quería llevar a su novia al colegio.

Condujo sin ser detectado

El adolescente manejó desde Wiesbaden hasta Karlsruhe, recorriendo aproximadamente 150 kilómetros sin que las autoridades lo detectaran ni causara daños al vehículo.

De hecho, la policía destacó que el autobús estaba en buen estado cuando lo pararon. “No sabemos cómo consiguió la llave ni cómo pudo manejar tan bien el autobús durante tanto tiempo”, dijo un agente.

Sorpresa en la empresa de transporte

Cuando notaron que el autobús no estaba, los responsables de la empresa pensaron primero que algún conductor lo había movido por error. Pero al pasar las horas, confirmaron que había sido robado y pusieron una denuncia.

“Me sorprende que no haya provocado un accidente”, comentó un conductor de la empresa, según el medio citado.

Después de la detención, el menor fue entregado a sus padres y ahora enfrenta problemas legales por lo que hizo.

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