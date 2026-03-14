Se tatuó logo de pizzería para tener comida gratis por 100 años pero le quitaron el beneficio
¿Qué pasó?
Un hombre que se había tatuado el logo de una reconocida pizzería para tener comida por 100 años recibió una mala noticia por parte de la empresa: de un día para otro, cancelaron el beneficio.
La persona tatuada expresó su molestia contra el local de pizzas, pero al no tener respuesta positiva, decidió demandarla y resolver el caso con acciones legales, pero también le fue mal.
El concurso y la cancelación del beneficio
En 2018, Domino's Pizza lanzó la campaña "Domino's Forever", en donde sorteaban 100 vales de pizza gratis por 100 años si se hacían un tatuaje en una parte visible de la piel, pero todo se descontroló al no regular bien el concurso.Ir a la siguiente nota
Al no colocar los límites de participantes que podrían optar a ser ganadores, una multitud de gente participó, entre ellos, Dmitry Mezentsev, quien recibió uno de los tickets al tatuarse el tobillo y pudo disfrutar hasta el 2023 el beneficio, cuando la empresa decidió remover la campaña por toda Rusia.
"Me harté de la pizza, pero las obligaciones con los clientes deben cumplirse. Es una cuestión de principios", declaró, llevando a Domino's Pizza hasta el Tribunal del Distrito Meshchansky de Moscú para que continúen suministrando la comida y dinero por "daños morales".
El ruso no se esperaba que la justicia le diera la razón a la pizzería: el tribunal falló a favor de la empresa y rechazó la apelación, sobre todo porque el local dejó de operar en el país después del conflicto entre Ucrania y Rusia.
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