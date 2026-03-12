Pagan $26 millones por entregar licencia de conducir y no manejar por 5 años: El curioso incentivo de país europeo

12 mar. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, y en una estrategia ideada por el Ministerio de Transportes de Malta, se comenzó a pagar cerca de 26 millones de pesos por entregar la licencia de conducir y no manejar por 5 años.

La medida responde a una gran problemática que viven actualmente las calles y carreteras de ese país, donde están atravesando una crisis en el tráfico de vehículos particulares.

La estrategia del Gobierno para solucionar una crisis

En la misma línea, las autoridades del país situado al sur de Sicilia quieren incentivar el uso del transporte público en la isla de 316 kilómetros cuadrados, por lo que además anunciaron otro beneficio para hacer efectiva la estrategia.

La medida, que está enfocada en los jóvenes malteses, además de entregar el incentivo económico, podrán gozar del transporte público gratis durante todo el tiempo que no manejen autos particulares, es decir, durante los 5 años.

Chris Bonett, el ministro de Transportes, asegura que más de 100 personas ya han entregado su licencia y han recibido el pago y el beneficio, pero la estrategia comenzó a ser cuestionada, ya que algunos conductores que no usaban su auto igualmente aprovecharon el incentivo económico de casi $26 millones.

