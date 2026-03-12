Frase "Trabajando para usted" en el logo del Gobierno de Kast durará una semana

12 mar. 2026 - 17:27 hrs.

Tras el cambio de mando presidencial, el Gobierno de José Antonio Kast cambió los logos del Ejecutivo en todas las redes sociales, causando cuestionamientos por su diseño, pero desde La Moneda confirmaron que será temporal.

La frase "Trabajando para usted" que aparece en las fotos de perfil junto con la estrella blanca, será adaptada en redes sociales y páginas web gubernamentales. Y por otro lado, el logo actual será modificado por uno nuevo y definitivo, el que será actualizado en los próximos días.

La respuesta de La Moneda ante las críticas

Ante las críticas en redes sociales, La Moneda salió al paso para aclarar la elección del uso de la frase para los logos.

La frase "Trabajando para usted" se quedaría en sitios web y banners principales de Instagram y X, y también contará con la estrella en la parte inferior en diferentes piezas comunicacionales, según La Segunda.

Por otro lado, The Clinic aseguró que Nicolás Valenzuela, jefe de diseño de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), compartió las críticas al diseño y confirmó el cambio de imagen.

Mira el logo y banner actual del Gobierno:

Nuevo logo del Gobierno de JAK. / Redes sociales.