Intenso temporal golpeará a regiones de la zona centro y sur este fin de semana: Advierten por posibles remociones en masa
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Para los próximos días se esperan intensas precipitaciones en regiones de la zona centro y sur del país, que podrían provocar situaciones de riesgo, como remociones en masa.
Intensas lluvias en regiones de la zona centro y sur
El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, informó que un frente frío dentro de un sistema frontal comenzará a dejar lluvias y vientos desde este fin de semana.
La intensidad y duración del evento variará dependiendo de las regiones afectadas, que serán nueve en total: O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El experto agregó que, a comienzos de la próxima semana, el frente "se estacionará y fortalecerá sobre las regiones del Maule y Ñuble, generando en esta última, intensas y persistentes precipitaciones".
"Sin embargo, a esta última condición se le suma un factor de alto riesgo que se producirá con Isoterma Cero alta o muy alta", declaró.
"Situación de alto riesgo"
Leyton explicó que cuando el sistema frontal genera precipitaciones en un frente frío, "en general la Isoterma Cero disminuye". Sin embargo, en esta ocasión "va a descender muy poquito".
Por el contrario, "se va a encontrar alta durante todo el evento. Por lo tanto, en algunos sectores, como en la región de Los Ríos y Los Lagos (...) deja muy poquitas opciones de que se genere nieve en abundancia en los sectores de la cordillera", indicó el meteorólogo.
Más arriba, en la zona centro-sur del país, como Biobío, Ñuble y el Maule, la situación será diferente. "En algún momento el sistema se estaciona sobre la región de Ñuble y deja de avanzar hacia el norte, pierde velocidad de desplazamiento y comienza a reorganizarse", agregó.
Según el experto, eso hace que "gire su centro" sobre Ñuble "y el sector oriental comience a desplazarse hacia el sur, tornándose en un comportamiento de frente cálido". Es ahí cuando, luego de varias horas de lluvia por el frente frío, "aumenta aún más la altura de la Isoterma y la intensidad de la precipitación".
"Eso deja toda la región de Ñuble, parte del Maule y también Biobío con altas probabilidades de remoción en masa. Es decir, que haya mucha escorrentía superficial sobre una zona donde ya ha precipitado", expuso, calificándolo como una "situación de alto riesgo".
Detalle de las zonas afectadas
Región de O'Higgins
- Lluvias: Débiles a regulares
- Días: Todo el martes
- Viento: 50-65
- Isoterma Cero: 3200
Región de Maule
- Lluvias: Fuertes a intensas
- Vientos: 50-70
- Días: Todo el lunes en la costa y cercanías. Tarde del lunes y madrugada del martes en el interior.
- Isoterma Cero: 3200-3300
Región de Ñuble
- Lluvias: Fuertes a intensas
- Vientos: 60-80
- Días: Tarde del domingo, todo el lunes y madrugada del martes
- Isoterma Cero: 3100-300
Región de Biobío
- Lluvias: Fuertes a intensas
- Vientos: 55-65
- Días: Madrugada y primeras horas de la mañana del domingo
- Isoterma Cero: 3200 - 3000
Región de La Araucanía
- Lluvias: Fuertes a intensas
- Vientos: 60-75
- Días: Madrugada del domingo
- Isoterma Cero: 2800 - 3100
Región de Los Ríos
- Lluvias: Fuertes
- Vientos: 70-90
- Días: Sábado al final de la tarde y madrugada del domingo
- Isoterma Cero: 2800 - 3000
Región de Los Lagos
- Lluvias: Fuertes
- Vientos: 70-90
- Días: Sábado en la tarde
- Isoterma Cero: 2200 - 3000
Región de Aysén
- Lluvias: Moderadas a fuertes
- Vientos: 60-70
- Días: Sábado en la mañana y tarde
- Isoterma Cero: 2200
Región de Magallanes
- Lluvias: Débiles
- Vientos: 70-80
- Días: Sábado en la tarde
- Isoterma Cero: 2100
