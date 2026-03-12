La romántica propuesta de matrimonio de Gino Mella a su futura esposa: "Siempre soñé con este momento"

12 mar. 2026 - 14:03 hrs.

Un nuevo matrimonio en el mundo del espectáculo se vivirá en los próximos meses tras la romántica propuesta que le hizo el cantante urbano Gino Mella a su novia, la influencer Vania Rivas.

Mientras la pareja disfrutaba de un soñado viaje por Japón, el cantante chileno le pidió matrimonio y le dedicó emotivas palabras a través de sus redes sociales.

"Siempre soñé con este momento"

Mediante una publicación en Instagram, Mella compartió una secuencia fotográfica desde el momento en que se arrodilló en un puente para pedirle matrimonio, le dio el anillo y hasta que ambos se abrazaron de felicidad.

"Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tú que llegue a mi vida, y me respondió. Te amoooo futura esposa", escribió el artista.

En la misma publicación, la joven comentó: "En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe".

Más tarde, Gino subió nuevamente el registro a sus historias de Instagram y puso: "Siempre soñé con este momento, porque yo sí creo en un amor para toda la vida, sí creo en que existen las mujeres que aman apasionadamente y en los hombres que valoran a su mujer y ponen a su familia primero, sí creo en que existen personas que seguimos soñando con esto".

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios, incluyendo famosos que felicitaron a la pareja. "Feliz de ti, de todo lo bonito que irradias, mi hermano", puso su colega Jairo Vera. También, el cantante King Savagge escribió: "Tenemo matriiiiii. Felicidades, mi hermano, Dios te bendiga mucho". Incluso Ignacia Antonia les envió sus "felicidades".

