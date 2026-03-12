Temblor sacude la zona sur de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

12 mar. 2026 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 14:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 32 kilómetros al oeste de Tirúa, a 33 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.