Temblor sacude la zona sur de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 14:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 32 kilómetros al oeste de Tirúa, a 33 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

