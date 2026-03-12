Pensó que era una emergencia cuando su esposa le dijo que "no podía respirar": En realidad había ganado millonario premio

12 mar. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita situación vivió una pareja de Kentucky, en Estados Unidos, luego de que un hombre recibiera una llamada desesperada de su esposa asegurando que “no podía respirar”.

Él, temiendo lo peor, acudió rápidamente a su ubicación. Al llegar, descubrió la verdadera razón detrás del episodio: la mujer se había desmayado tras ganar un premio de 500 mil dólares ($456.862.500) en la lotería.

La suerte estaba de su lado

Todo comenzó cuando la ganadora —cuya identidad y la de su esposo se mantienen en reserva— acudió a una tienda de comestibles donde le ofrecieron comprar un boleto cuyo premio mayor ascendía a 500.000 dólares. Sin expectativas, aceptó, aprovechando que ya tenía un boleto anterior de $20 para cobrar.

“Tenía un boleto de $20 para cobrar y pensé: ‘Oh, olvídalo, tomaré uno mientras estoy aquí’”, relató a funcionarios de la Lotería de Kentucky, según consignó People.

Tras rasparlo, la sorpresa fue inmediata. “Primero, acerté el número 31 en la primera fila. Un segundo rascado reveló el gran premio en la fila inferior. Cuando vi esos tres ceros, me quedé paralizada. No podía respirar. Estaba temblando, no podía conducir. Creo que me desmayé”, aseguró.

"Era lo último que esperaba oír"

Cuando llamó a su marido, él creyó que algo grave estaba ocurriendo. “No podía hablar, solo decía que no podía respirar”, recordó el esposo. “Ganar medio millón de dólares era lo último que esperaba oír”.

Poco después, la pareja acudió a la sede de la Lotería de Kentucky para reclamar el premio, el cual quedó en 362.500 dólares después de impuestos.

“Este dinero me da un respiro”, expresó la afortunada. “Ayudaré a mi hija y por fin compraré un coche nuevo, uno que pueda elegir yo misma”, dijo emocionada.