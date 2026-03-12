"Ella era una guerrera": Muere a los 23 años la influencer colombiana Carol The Warrior

12 mar. 2026 - 16:12 hrs.

La reconocida influencer y empresaria colombiana Carol Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, falleció en una clínica de Cali, en Colombia, este miércoles 11 de marzo, tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado el año pasado.

En diciembre, Reyes habló abiertamente sobre cómo su enfermedad había marcado su vida, describiendo el 2025 como un año “desastroso”, pero también como un periodo que la obligó a reconstruirse desde cero.

“Este año me demostró lo fuerte que puedo ser, incluso cuando sentía que no podía más. Y ahora, al despedirme de este año, no solo cierro un capítulo. Cierro un capítulo de mí misma”, expresó en ese momento.

La familia confirmó la noticia

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de una publicación en Instagram: “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra guerrera.”

“Ella era una guerrera, una persona brillante y un ser humano que nunca se rindió ante cualquier dificultad que se le presentara”, agregaron.

Pensó que se trataba de una brujería

En octubre de 2025, Carolina Reyes había relatado en sus redes sociales cómo inició su enfermedad. Contó que, tras experimentar dolores persistentes y no encontrar mejoría con terapias médicas, pensó que era víctima de brujería, pero acudió a un hospital, donde los médicos detectaron líquido en sus pulmones producto de un cáncer.

“No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo”, describió en uno de sus videos.

Durante su hospitalización, Reyes fue sometida a la extracción de varias bolsas de líquido y a una intervención quirúrgica en el pecho.

Carol The Warrior se consolidó como una figura relevante en el ecosistema digital colombiano. Su contenido, centrado en su vida cotidiana y en visibilizar su proceso de salud, le permitió construir una comunidad sólida y fiel, que la acompañó hasta sus últimos días.

Además de su rol como creadora de contenido, muchos la reconocían por su autenticidad, su fuerza y la manera transparente en que compartía sus batallas personales, lo que la convirtió en un símbolo de resiliencia.