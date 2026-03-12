Los bonos disponibles para personas cesantes: ¿Cuáles son sus requisitos?

12 mar. 2026 - 11:00 hrs.

El dinero suele transformarse en una preocupación especial durante marzo, marcado por los gastos de escolaridad —como útiles escolares— y trámites relacionados con automóviles, entre ellos el Permiso de Circulación y el SOAP. Sin embargo, quienes más sienten esta carga económica son las personas que están cesantes.

Para apoyarlas, el Estado dispone de diversos bonos y beneficios destinados a cubrir parte de sus necesidades mientras buscan un nuevo empleo. A continuación, te contamos cuáles son los principales pagos, sus requisitos y dónde solicitarlos.

¿Qué beneficios existen para personas cesantes?

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

Este beneficio está dirigido a quienes no cuentan con los recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía, administrada por la AFC, o bien a quienes ya agotaron su Seguro de Cesantía.

Estos son sus requisitos:

Estar cesante al momento de solicitarlo.

al momento de solicitarlo. Tener 10 cotizaciones pagadas en el FCS dentro de los 24 meses anteriores al despido.

dentro de los 24 meses anteriores al despido. En zonas con estado de catástrofe, se requieren 8 cotizaciones .

. Las tres últimas cotizaciones deben ser continuas y del mismo empleador .

. El término del contrato debe haberse producido por: vencimiento del plazo, conclusión del trabajo o servicio, caso fortuito o fuerza mayor, establecimiento o servicio .

. Activar una cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

Subsidio de Cesantía

Las personas que están sin empleo y no cumplen los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía pueden optar al Subsidio de Cesantía, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o las cajas de compensación.

Este subsidio se entrega por un máximo de 360 días y otorga:

Asistencia médica gratuita.

Asignación Familiar y/o Maternal por cargas.

Asignación por Muerte.

El beneficio debe solicitarse directamente en la institución previsional correspondiente: IPS o caja de compensación.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía protege a quienes han perdido su empleo por despido, renuncia o fin de contrato, y entrega prestaciones económicas, de salud, sociales y previsionales.

Para acceder, además de estar cesante, se requiere:

10 cotizaciones mínimas en caso de haber tenido contrato indefinido.

en caso de haber tenido contrato indefinido. 5 cotizaciones si el contrato era a plazo fijo o por obra.

La solicitud puede realizarse en la sucursal virtual de la AFC o de manera presencial en cualquiera de sus oficinas (revisa aquí).

Bolsa Nacional de Empleo

Aunque no corresponde a un aporte económico, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es una plataforma web que centraliza ofertas laborales de organismos públicos y privados.

La inscripción es gratuita y cualquier persona mayor de edad puede registrarse en el sitio de la BNE (clic aquí).

Además, estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo es requisito obligatorio para acceder al Fondo de Cesantía Solidario.

