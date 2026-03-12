Tercera placa patente: ¿Para qué sirve?

12 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Una de las opciones para los conductores es tener la tercera placa patente en su vehículo, ya que permite entregar toda la información del mismo a partir de los registros municipales.

Es un sticker que permite a cualquier persona o agente fiscalizador verificar si está al día con sus obligaciones para transitar legalmente, a través de su Huella Digital, el cual debe estar ubicado en la parte interior del parabrisas del auto.

¿Qué función tiene la tercera placa patente?

La Casa de Moneda indica que las funciones principales de la tercera placa son las siguientes:

Acceso rápido a la información del vehículo, como si tiene al día el Permiso de Circulación. Así, se puede asumir que cumple con la revisión técnica, certificado de gases y el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales

Evita la falsificación de los Permisos de Circulación, protegiendo los recursos económicos del municipio.

Permite a Carabineros, inspectores y autoridades fiscalizadoras detectar fácilmente documentos falsos en la calle.

Ayuda a dar de baja formularios robados o extraviados, así como programar alertas automáticas por documentos fraudulentos y mantener un registro de quiénes han pagado y quiénes no en la comuna.

¿Cómo obtener la tercera placa patente?

Los interesados en adquirirla cuentan con distintas formas para hacerlo:

Compra online en Casa de Moneda: aplica para Cañete, Conchalí y Zapallar.

aplica para Cañete, Conchalí y Zapallar. Compra online en la municipalidad: para Cauquenes, Cerro Navia, Collipulli, Estación Central, Huechuraba, Juan Fernández, La Serena, Llay-Llay, Machalí, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, San Esteban, San Vicente de Tagua Tagua.

para Cauquenes, Cerro Navia, Collipulli, Estación Central, Huechuraba, Juan Fernández, La Serena, Llay-Llay, Machalí, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, San Esteban, San Vicente de Tagua Tagua. Compra presencial en la municipalidad: para Algarrobo, Caldera, Cartagena, Catemu, Cauquenes, Cerro Navia, Chañaral, Coinco, Colina, Collipulli, Concón, Curacautín, Diego de Almagro, Estación Central, La Cisterna, La Estrella, Llay-Llay, Lota, Molina, Nancagua, Papudo, Pelluhue, Pumanque, Quilicura, Quillón, Quinta de Tilcoco, Río Bueno, Río Claro, Sagrada Familia, San Esteban, San Fernando, San José De Maipo, San Vicente de Tagua Tagua, Santa María, Taltal, Teno, Tierra Amarilla, Victoria, Zapallar.

Todo sobre Autos