Tercera placa patente: Estas son las municipalidades donde se puede obtener

Los conductores tienen más posibilidades para obtener la tercera placa patente fácilmente, pues ahora solo tienen que acudir a la municipalidad correspondiente a su domicilio para tramitarla, o en línea.

Consiste en un sticker que se adhiere al interior del parabrisas del auto. Contiene una huella digital que al escanearla muestra toda la información del vehículo, emitida por las autoridades locales.

¿En cuáles municipalidades se puede obtener la tercera placa patente?

De acuerdo con Casa de Moneda, el trámite presencial se puede realizar en las siguientes municipalidades, al comprar el permiso de circulación:

Algarrobo

Caldera

Cartagena

Coinco

Colina

Copiapó

Curacautín

Juan Fernández

Llayllay

Lota

Nancagua

Pelluhue

Quillón

Rio Bueno

Rio Claro

Sagrada Familia

San Fernando

Taltal

Teno

Tierra Amarilla

Victoria

Zapallar

Asimismo, su compra en línea está disponible en la web de la municipalidad de Cauquenes, Collipulli, Estación Central, Machalí, Huechuraba, Quilicura, Padre Hurtado y Pedro Aguirre Cerda.

Ventajas de obtener la tercera placa patente

Uno de los beneficios principales es que permite conocer la veracidad de documentos del vehículo que el usuario planea comprar o vender, así como ayudar a las autoridades en el seguimiento de los mismos y a darles de baja, si así lo requiere.

También se evita la falsificación de permisos de circulación, contribuye a la fiscalización por parte de Carabineros, funcionarios municipales y otros entes; y mantiene actualizada la base de datos de vehículos con información al día.

