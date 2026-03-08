Bono Invierno: ¿Quiénes lo recibirán este 2026?

08 mar. 2026 - 08:00 hrs.

A días del término del verano, cada vez estamos más cerca del inicio del otoño, lo que traerá días más fríos en las próximas semanas.

Pese a que aún no estamos cerca del invierno, el clima comenzará a cambiar y con ello también la llegada de beneficios típicos de la época.

Es el caso del Bono Invierno, un aporte monetario que se comenzará a pagar los primeros días del mes de mayo y que tendrá un aumento en el monto que entrega en comparación con el año anterior.

¿Quiénes recibirán el Bono Invierno este 2026?

Serán beneficiarios del bono, aquellas personas mayores de 65 años cumplidos al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Personas cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:

Instituto de Previsión Social.

Instituto de Seguridad Laboral.

Cajas de Previsión.

Mutualidades de Empleadores.

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

En cuanto al monto que se entregará, este asciende a los $81.257. Además, cabe destacar que es un beneficio no postulable, por lo que lo recibirán automáticamente las personas que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados.

Todo sobre Bono Invierno