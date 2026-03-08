Bono Invierno: ¿Quiénes lo recibirán este 2026?
A días del término del verano, cada vez estamos más cerca del inicio del otoño, lo que traerá días más fríos en las próximas semanas.
Pese a que aún no estamos cerca del invierno, el clima comenzará a cambiar y con ello también la llegada de beneficios típicos de la época.
Es el caso del Bono Invierno, un aporte monetario que se comenzará a pagar los primeros días del mes de mayo y que tendrá un aumento en el monto que entrega en comparación con el año anterior.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes recibirán el Bono Invierno este 2026?
Serán beneficiarios del bono, aquellas personas mayores de 65 años cumplidos al 1 de mayo del 2026, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
- Personas cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:
- Instituto de Previsión Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Cajas de Previsión.
- Mutualidades de Empleadores.
- Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.
- Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
- Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.
- Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
En cuanto al monto que se entregará, este asciende a los $81.257. Además, cabe destacar que es un beneficio no postulable, por lo que lo recibirán automáticamente las personas que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados.
Leer más de