Cambio de mando presidencial: Revisa cuáles colegios suspenderán sus clases este miércoles 11 de marzo
¿Qué pasó?
La Seremi de Educación de Valparaíso anunció a través de sus redes sociales la suspensión de clases en 30 establecimientos educacionales de la región, debido a la ceremonia de cambio de mando presidencial.
La medida aplica solo para los colegios que aparecen en el listado que publicaron y según dijeron, la suspensión no está sujeta a recuperación.
Las comunas en las que se aplicará dicha media corresponden a Valparaíso y Viña del Mar. Esto en el marco del traspaso de mando presidencial pautado para este miércoles 11 de marzo, ceremonia a la que asistirán diferentes mandatarios del mundo que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto.
Estos son los colegios que no tendrán actividades:
Valparaíso
- Escuela Grecia
- Escuela Ramón Barros Luco
- Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet
- Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemana
- Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber
- Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco, Valparaíso.
- Scuola Italiana Arturo Dell'Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross de Edwards
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano de Valparaíso
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes
- Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso
- Escuela Especial Gran Bretaña
- Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso
- Liceo Técnico Profesional Barón
- Escuela Juan de Saavedra
- Jardín Infantil Volantín de Colores
- Centro de Estudios San Ignacio
- Centro Educacional Ceval Ltda
Viña del Mar
- Liceo José Cortés Brown
- Liceo René Descartes
