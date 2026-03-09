Logo Mega

Cambio de mando presidencial: Revisa cuáles colegios suspenderán sus clases este miércoles 11 de marzo

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de Valparaíso anunció a través de sus redes sociales la suspensión de clases en 30 establecimientos educacionales de la región, debido a la ceremonia de cambio de mando presidencial.

La medida aplica solo para los colegios que aparecen en el listado que publicaron y según dijeron, la suspensión no está sujeta a recuperación.

Las comunas en las que se aplicará dicha media corresponden a Valparaíso y Viña del Mar. Esto en el marco del traspaso de mando presidencial pautado para este miércoles 11 de marzo, ceremonia a la que asistirán diferentes mandatarios del mundo que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto. 

Estos son los colegios que no tendrán actividades: 

Valparaíso

  • Escuela Grecia
  • Escuela Ramón Barros Luco
  • Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet
  • Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall
  • Escuela República de Uruguay
  • Liceo Eduardo de la Barra
  • Escuela Alemana
  • Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber
  • Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins
  • Colegio San Pedro Nolasco, Valparaíso.
  • Scuola Italiana Arturo Dell'Oro
  • Seminario San Rafael
  • Colegio Carlos Cousiño
  • Liceo Juana Ross de Edwards
  • Liceo Coeducacional La Igualdad
  • Colegio Las Acacias
  • Colegio Salesiano de Valparaíso
  • Colegio San Ignacio de Loyola
  • Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes
  • Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso
  • Escuela Especial Gran Bretaña
  • Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso
  • Liceo Técnico Profesional Barón
  • Escuela Juan de Saavedra
  • Jardín Infantil Volantín de Colores
  • Centro de Estudios San Ignacio
  • Centro Educacional Ceval Ltda

Viña del Mar

  • Liceo José Cortés Brown
  • Liceo René Descartes

