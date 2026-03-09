Cambio de mando presidencial: Revisa cuáles colegios suspenderán sus clases este miércoles 11 de marzo

09 mar. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de Valparaíso anunció a través de sus redes sociales la suspensión de clases en 30 establecimientos educacionales de la región, debido a la ceremonia de cambio de mando presidencial.

La medida aplica solo para los colegios que aparecen en el listado que publicaron y según dijeron, la suspensión no está sujeta a recuperación.

Las comunas en las que se aplicará dicha media corresponden a Valparaíso y Viña del Mar. Esto en el marco del traspaso de mando presidencial pautado para este miércoles 11 de marzo, ceremonia a la que asistirán diferentes mandatarios del mundo que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto.

Estos son los colegios que no tendrán actividades:

Escuela Grecia

Escuela Ramón Barros Luco

Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemana

Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco, Valparaíso.

Scuola Italiana Arturo Dell'Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross de Edwards

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano de Valparaíso

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes

Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso

Escuela Especial Gran Bretaña

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso

Liceo Técnico Profesional Barón

Escuela Juan de Saavedra

Jardín Infantil Volantín de Colores

Centro de Estudios San Ignacio

Centro Educacional Ceval Ltda

Liceo José Cortés Brown

Liceo René Descartes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Seremi de Educación Región de Valparaíso (@seremieducacionvalparaiso)

