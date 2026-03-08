A tres días del Cambio de Mando: Estos son los cuatro temas que hablaron Boric y Kast en su encuentro en La Moneda

08 mar. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 11:30 horas de este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), y su sucesor, José Antonio Kast (REP), sostuvieron una reunión en el Palacio de La Moneda a tres días del Cambio de Mando.

El encuentro se produjo a días del quiebre entre el gobierno y la administración entrante, producto de la polémica del cable chino que pretende unir Chile con Hong Kong.

¿Qué temas abordó el Presidente Boric con Kast?

Luego del encuentro, el Mandatario realizó un punto de prensa en el que detalló los cuatro temas que conversó con Kast.

Boric partió diciendo que "le entregué documentos vinculados a la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979 en adelante. Esto, porque la Comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro presidente Kast en abril del 2027. Y como es un tema muy sensible que ha tocado la fibra de Chile, me parecía importante dárselo a conocer y que estuviera enterado de los detalles".

Otro de los puntos que abordó el Jefe de Estado con su sucesor fue la situación de La Araucanía. Boric señaló que puso en conocimiento a Kast sobre "el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía y en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, porque es una cicatriz histórica. Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar".

El Presidente Boric también contó que conversaron sobre "materias de seguridad, vinculadas a los cables submarinos. Quiero que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la entrante".

El último tema que abordaron en la reunión fue todo lo relacionado con el cambio de mando y la importancia de la ceremonia republicana. "Quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlo, tenemos siempre que hacer todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato", señaló Boric.

"Valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el presidente electo, volviendo de su viaje, haya acogido la invitación de venir a La Moneda a poder continuar esta conversación, poder continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas que puedan existir, son impecables y una tradición republicana. Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido", agregó el Presidente Boric.

Por último, el Mandatario recalcó que "le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un Cambio de Mando impecable".

Todo sobre Gabriel Boric