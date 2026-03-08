José Antonio Kast tras sorpresiva reunión con Presidente Boric: "Concordamos un acto republicano de cambio de mando"
Luego del abrupto "corte de relaciones" entre el Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), y su sucesor, José Antonio Kast (REP), este domingo ambos se reunieron nuevamente de cara al cambio de mando que se producirá el próximo miércoles 11 de marzo.
"Acto republicano de cambio de mando"
Tras el encuentro, el mandatario entrante leyó una declaración en la que informó que "concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando, que devele y revele la importancia que le entregamos a la institución de la República".
"Esperamos que ocurra con toda normalidad, que sea un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando, que este sea ejemplar", añadió.
Reunión con traspaso de información
Kast señaló también que la reunión versó "sobre varios temas que él (Boric) considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando".
"Le agradezco al Presidente Gabriel Boric la entrega de todos estos antecedentes y, como les digo, los tendré para el debido análisis una vez que haya jurado como Presidente", agregó.
Este último punto cobra especial relevancia, ya que la "ruptura de relaciones" entre ambas administraciones se dio precisamente en medio de acusaciones de Kast respecto a la poca información que le entregó Boric sobre el polémico cable submarino chino.
