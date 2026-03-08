A días del quiebre: Presidente Boric y José Antonio Kast se reunirán en La Moneda este domingo

08 mar. 2026 - 10:59 hrs.

A días del quiebre entre el gobierno y la administración entrante de José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que este domingo 8 de marzo se realizará una reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el próximo mandatario.

La cita será cerca de las 11.30 de este domingo, y tendrá como sede el Palacio de La Moneda, el mismo lugar que hace solo unos días Kast abandonó raudamente en medio de la polémica por el cable chino.

¿Qué dijo Elizalde?

Si bien el ministro evitó responder quién había dado el paso para recomponer las relaciones, sí aseveró que "la voluntad de diálogo y la necesidad de que se tenga esta reunión fue planteada en su oportunidad ya hace bastantes días por parte del presidente Boric".

Sobre el traspaso de información, el personero de gobierno manifestó que hay "más información que nunca que se ha entregado a las nuevas autoridades" y que existe una plataforma electrónica para que todos los ciudadanos puedan acceder a esa información.

Se espera que, tras la cita, Boric y Kast realicen un punto de prensa donde aborden algunos de los temas que traten en la reunión.

