"Principalmente por valores que comparto": Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

08 mar. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

La excandidata presidencial Jeannette Jara marchó en la conmemoración por el Día de la Mujer (8M) y tras eso participó en un programa de Canal 13 donde volvió a criticar duramente a José Antonio Kast (REP) y comentó que decidió seguir militando en el Partido Comunista (PC).

Críticas a José Antonio Kast

"Curiosamente no me invitaron a La Moneda", dijo sobre el último acto conmemorativo de Gabriel Boric (FA) por el 8M realizado esta mañana.

"Me parece inoportuno hacer la reunión el 8 de marzo. El sistema patriarcal invisibilizando a las mujeres. Me habría gustado que fuese otro día: las mujeres tienen este día, esta mañana, y no se priorizó", dijo sobre el encuentro entre el mandatario saliente y el entrante.

En la misma línea de análisis político, la excandidata aseguró que "yo le deseo lo mejor (al Presidente Electo José Antonio Kast). Pero quedan 3 días y no he visto a ningún migrante salir del país".

En el mismo tema agregó que "dijeron que iban a tratar con mano dura a los delincuentes. Y lo primero que están haciendo es un gesto de amor hacia los delincuentes, porque están planteando la conmutación".

La excandidata dejó ver la incoherencia de que "quieren extender la edad de jubilación. Uno puede trabajar hasta los 70, pero los presos no pueden estar presos hasta los 70".

Jara mantendrá su militancia en el PC

Tras esto, la exministra aseguró que se mantendrá como militante del PC, pese al período de reflexión que se tomó: "Me voy a quedar militando ahí. Principalmente por valores que comparto: un mejor país, justicia social. Son valores escasos en la política".

"La penetración del neoliberalismo y el sistema económico también está culturalmente. Parisi generó una representación importante de una clase aspiracional", señaló Jara.

Finalmente, la exabanderada oficialista analizó que "la gente quiere tener derechos sociales, pero también quiere que no le vaya mal. Ojalá mejor que al otro. La austeridad y la solidaridad se perdieron como valores y atentan contra un sistema progresista".

