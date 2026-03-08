"Doy por superadas las diferencias": Presidente Gabriel Boric tras reunión con José Antonio Kast

08 mar. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el turno de José Antonio Kast, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la reunión que sostuvieron tan solo unos momentos antes, señalando que "esta tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se había visto interrumpido".

"Doy por superadas las diferencias"

"Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido", dijo el mandatario tras agradecer a Kast por aceptar la convocatoria a La Moneda para continuar la "tradición republicana" de coordinar el cambio de mando.

"Quienes tenemos cargos de responsabilidad, quienes hemos sido mandatados por el pueblo de Chile para representarlos, tenemos que hacer siempre todos los esfuerzos para estar a la altura de nuestro mandato", sostuvo Boric respecto al impasse que marcó la agenda política de esta semana.

"Por eso valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que puedan haber existido, el Presidente Electo, volviendo de su viaje, haya acogido la invitación de venir hoy día a La Moneda y poder continuar esta conversación", agregó.

En la misma línea, el Presidente afirmó que "más allá de las tensiones que son propias de este proceso, ambos como líderes de nuestros sectores y como Presidente en ejercicio y Presidente Electo, teníamos que estar a la altura y por eso yo valoro mucho este día".

"Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas, antes que cualquier diferencia política", cerró el Presidente.

