Presidente Boric conmemora el 8M valorando el rol de las dueñas de casa: "¡Han sostenido este país!"

08 mar. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el Palacio de La Moneda, destacando a las "compañeras" que han luchado para "ser tratadas con justicia, con dignidad, con equidad, sin violencia en todos los ámbitos de la vida".

"Este es un día de conmemoración"

"Es importante recordar que este es un día de conmemoración, porque se recuerda además una masacre de mujeres que estaban luchando por sus derechos", dijo el mandatario.

Tras esto, Boric le dio un reconocimiento público a todas sus ministras y colaboradoras en el Gobierno, destacando el rol de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), a quien "no le tocó una tarea fácil".

En este apartado, destacó también la reciente aprobación de la Ley de Aborto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, celebrando que "el proyecto sigue avanzando".

"Avances de las mujeres implican perder privilegios"

Posteriormente, el Presidente se dirigió a los hombres, a quienes les dijo que los avances de las mujeres "implican perder privilegios, conscientes o inconscientes".

Boric criticó ciertas actitudes de sus pares hacia las mujeres, como por ejemplo el silencio ante casos de abuso o menospreciar su rol como cuidadores o dueñas de casa: "Pucha que han trabajado. ¡Han sostenido este país!", dijo.

"Todos valoran las luchas de las mujeres, pero el 8M también implica recordarnos que los hombres también tenemos que cambiar", agregó sobre la actitud que deberían tener los hombres en este cambio cultural.

"No se trata solo de delegar en su lucha los cambios que hay que hacer en la sociedad (...) el avance en la equidad de género no es solo una tarea de mujeres", añadió para reforzar la idea.

Todo sobre Día de la madre