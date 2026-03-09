Joven de 25 años fue golpeado y asesinado a balazos en Melipilla

09 mar. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto a la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), investiga el homicidio de un hombre de 25 años ocurrido en la Población Padre Benjamín Ulloa, en la comuna de Melipilla.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima, de nacionalidad chilena, habría sido atacada por un grupo de cuatro personas. Los individuos lo habrían golpeado y posteriormente utilizaron un arma de fuego, efectuando un disparo que impactó en su cabeza.

Tras la agresión, el joven fue trasladado hasta el Hospital San José de Melipilla para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció en el recinto asistencial.

La fiscal del equipo ECOH, Camila Palma, señaló que la víctima "corresponde a un hombre de 25 años de edad de nacionalidad chilena, quien habría sido atacado por al menos cuatro sujetos, siendo golpeado en el lugar y posteriormente habría sido lesionado con un impacto de bala".

El caso está siendo abordado por personal especializado que desarrolla diligencias en el lugar del suceso y recopila antecedentes para determinar la dinámica de los hechos.

Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo busca esclarecer las circunstancias y los motivos que habrían originado el crimen registrado en la comuna de Melipilla.