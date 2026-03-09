Reunión familiar en Recoleta termina en tragedia: Hombre fue asesinado con un cuchillo por su cuñado tras discusión

09 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico deselance tuvo una discusión familiar al interior de un cité en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, luego que un hombre fuese aseinado con arma blanca por su cuñado.

El hecho se produjo la madrugada de este lunes mientras dos parejas compartían en un inmueble ubicado en calle Arzobispo Valdivieso. Tanto la víctima como el agresor son ciudadanos de nacionalidad peruana.

Imputado tenía orden de detención pendiente

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que a eso de las 00:30 hora "había dos parejas con sus hijos compartiendo. Son parientes, las mujeres son hermanas y estaban con sus maridos, que serían cuñados".

"En ese contexto, por circunstancias que estamos todavía investigando, se produce una discusión entre los dos varones, los dos cuñados", agregó el persecutor.

La autoridad indicó que, uno de los hombres, agredió con un cuchillo "de bastantes grandes dimensiones" a la víctima, propinándole varias puñaladas, una de ellas en el pecho, la que finalmente le provoca la muerte en ese mismo lugar".

El fiscal añadió que el imputado mantenía una orden de detención pendiente "por una causa distinta, unas amenazas en la ciudad de Rancagua".

Por su parte, el capitán Carlos Hernández, Oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Norte, informó que, tras la denuncia, se efectuaron patrullajes para dar con el paradero del homicida.

A partir de los antecedentes aportados por testigos, "se procede a la detención del agresor, quien se encontraba junto a su conviviente y su hijo de 8 años, en calle Zapadores, a la altura de un paradero de la locomoción colectiva".