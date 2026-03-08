Encuentran cadáver dentro de caja de cartón en camión de basura en Quinta Normal

08 mar. 2026 - 20:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, recolectores municipales de Quinta Normal denunciaron el hallazgo de un cadáver que estaba oculto dentro de una caja de cartón que había sido cargada a un camión recolector de basura.

Según los detalles que se han podido conocer, el hecho ocurrió mientras los funcionarios realizaban labores habituales de retiro de residuos en la intersección de Avenida Carrascal con Embajador Gómez.

De acuerdo con el relato de los trabajadores, la caja pesaba mucho, tenía mal olor y se podía ver que tenía rastros de sangre, por lo que al momento de abrirla se percataron que era un cuerpo humano.

La Fiscalía ECOH se encuentra trabajando para realizar las diligencias correspondientes a este hecho.

Se espera que en los próximos minutos se entregue una vocería para conocer más detalles del ilícito.

