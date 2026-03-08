Violenta balacera deja tres personas fallecidas y una herida en la discoteque "Borde Ruta" de Pudahuel

08 mar. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, una violenta balacera dejó tres muertos y un herido al interior de una fiesta en la discoteque "Borde Ruta", ex "Espacio Broadway", de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

Violenta balacera en discoteque de Pudahuel

De acuerdo a los antecedentes preliminares, fueron al menos tres sujetos armados los que dispararon contra un grupo de jóvenes, generando una "ráfaga de tiros" que dejó más de 70 evidencias balísticas en el lugar.

Según detalló el fiscal ECOH, Cristian Soto, fue a eso de las 03:30 de la madrugada cuando se dio aviso de que en la fiesta que era desarrollada por una productora externa se provocó la violenta balacera.

"Se produjeron una serie de disparos al interior, resultando tres personas heridas: un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien falleció en el lugar, y dos ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al exterior del local y otro que falleció en el hospital", informó el persecutor.

Soto explicó que aún es materia de investigación cuántos fueron los atacantes, señalando que "hay múltiples disparos y múltiple evidencia balística al interior" de la discoteque.

La balacera dejó también a una cuarta persona que "efectivamente resultó herida, no una herida de gravedad. Se está tratando de tener su identificación y su declaración en calidad de testigo".

Por último, el fiscal Soto señaló que las víctimas fatales de este hecho eran todos jóvenes de entre 20 y 21 años y que al momento de la balacera en el local había "unas 2.000 personas".

